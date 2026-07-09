Это впервые в истории, – заявил политтехнолог, говоря о том, что может ожидать Россию осенью

Российская экономика вступает в период, когда война начинает подрывать саму основу ее устойчивости. Удары по нефтепереработке и газовой инфраструктуре, проблемы с государственным долгом, отток капитала и давление на нефтяные доходы постепенно складываются в одну кризисную картину.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала пояснил, что Россия уже приближается к сценарию, который может иметь для нее не только экономические, но и политические последствия. По его словам, первые признаки серьезной нестабильности могут стать заметными уже этой осенью.

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Россия теряет финансовую опору войны

Российская экономика вступает в фазу, когда несколько кризисных процессов накладываются друг на друга. Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и газовой инфраструктуре усиливают давление на доходы, фондовые индексы падают, а капитал уходит из страны. На этом фоне начинает давать сбой один из главных механизмов, который помогал Кремлю удерживать экономику во время войны.

Ломается главный механизм, который пока поддерживает российскую экономику. Это государственный долг,

– отметил Загородний.

Российские инвесторы уже не готовы покупать государственные облигации даже под 14% годовых и требуют доходности около 17%. Из-за этого аукционы по размещению федеральных займов приходится отменять, а сам процесс все больше напоминает движение к дефолтному сценарию.

Это путь к дефолту. Это уже путь к дефолту,

– подчеркнул он.

Дополнительный удар по Москве наносит нефтяной рынок. После возвращения иранской нефти и увеличения экспорта со стороны других производителей Россия теряет пространство для маневра. Ей придется продавать нефть дешевле, в частности Индии и Китаю, но даже такие поставки уже не способны перекрыть масштаб внутренних проблем.

Кризис переходит на топливо и продовольствие

Проблемы России не ограничиваются нефтью или госдолгом. Когда топливо дорожает или его не хватает, это быстро сказывается на других отраслях – транспорте, аграрном секторе, логистике и ценах на продукты. В российских регионах уже появляются первые признаки того, что эти процессы начинают накладываться друг на друга.

Эти процессы усиливаются, они уже оказывают кумулятивный эффект,

– пояснил Загородний.

Один из примеров – ситуация в Алтайском крае, где выращивают значительную часть гречихи. Там уже говорят о проблемах со сбором урожая. Причина не только в погоде или локальных трудностях, но и в том, что поля не обработали вовремя, появились вредители, а за этим стоит топливный и организационный кризис.

Это только первые признаки того, что они вступают в кризис, который уже будет сказываться и на ценах на продовольствие, и на многом другом,

– отметил он.

Такие сбои опасны для России тем, что они не ограничиваются одной сферой. Проблемы с топливом переходят в аграрный сектор, аграрные проблемы – в цены, а подорожание продуктов начинает сказываться уже на настроениях населения. Именно так экономическая нестабильность постепенно становится политической проблемой для Кремля.

Территория стала проблемой для России

В нынешней войне Россия впервые оказалась в ситуации, когда ее размеры работают против нее. Раньше обширная территория давала Москве глубину, куда можно было укрыть промышленность, склады и инфраструктуру. Теперь украинские средства поражения дотягиваются до объектов за тысячи километров, и это меняет саму логику безопасности внутри России.

Россия впервые в своей истории оказалась в ситуации, когда территория является для нее проблемой, а не преимуществом,

– подчеркнул Загородний.

По его словам, подобного не было ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Даже во время Второй мировой войны промышленность на Урале оставалась недосягаемой для массированных ударов. Теперь объекты на расстоянии более 3 000 километров уже не кажутся защищенными только благодаря географическому положению.

Признаки явной экономической нестабильности мы увидим уже этой осенью,

– отметил политтехнолог.

Эти процессы могут накладываться друг на друга: удары по инфраструктуре, проблемы с топливом, слабость госдолга, отток капитала и давление на продовольственный рынок.

Загородний объяснил, почему Россию ждет тяжелая осень: смотрите видео