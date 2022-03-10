Кремль придумал новый фейк – якобы украинские птицы заносят грипп в Россию
Источник:Центр противодействия дезинформации
Пропаганда Кремля придумывает все более жуткую чепуху. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал об очередном фейке от России.
Итак: так называемое министерство обороны России (на самом деле это министерство агрессии и лжи) выпустило брифинг аж на целый час. Но рассказать решило не о потерях россиян в войне в Украине.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
Уже рашка и птиц наших боится
Напомним, на России о своих потерях сказали только один раз (неделю назад), и то со скрипом на зубах признали каких-то 500 двухсотых. Нет, признавать Россия пока ничего не желает.
В то же время продолжает продуцировать бред. Во время брифинга российские "оборонцы" подняли тему, не поверите, украинской орнитологии. Их генералитет совершенно серьезно обсуждал сезонную миграцию диких птиц.
Птиц наших они испугались.
- По их словам, украинские и американские биоинженеры разработали биологическое оружие – несколько штаммов птичьего гриппа.
- А потом заразили ими птиц в каком-то неизвестном Херсонском заповеднике, и отправили тех в Россию.
Россиян гриппом заражать.
Вот таким абсурдом военные России обосновывают существование американских биолабораторий в Украине.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уже обратился в ВОЗ с просьбой выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости пропаганды России и ее бессмысленных фейков.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!
Еще порция российских фейков: видео опровержения от Лещенко