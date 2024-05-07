Как Россия хитро затягивает страны на "инаугурацию" Путина

"Инаугурация" нелегитимного президента России Путина стала весомой проблемой для кремлевских технологов. Если организация фейковых выборов с "нарисованным" результатом оказалась не такой сложной технической процедурой, то симулировать иностранных гостей посетить церемонию обновления на престоле – таким же методами не удастся. Больше читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

План Кремля дает сбой

В указанном контексте существенным политическим сигналом и четким выражением армянской субъектности, что будет подливать масла в огонь российскому провалу, может выступить решение Никола Пашиняна проигнорировать инаугурационные мероприятия.

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Дело в том, что в Кремле решили провести десятый саммит так называемого евразийского экономического союза 8 мая 2024 года. Для чего выбрали такую дату? Чтобы заманить в Москву лидеров стран, которые традиционно выстраивали партнерские отношения с российским режимом.

Таким образом, участвуя в саммите, они бы могли приехать на день раньше, чтобы посетить "инаугурацию" и остаться еще на день, чтобы находиться в России 9 мая. Хитрый, но примитивный план Кремля разрабатывался именно с такой целью. Однако он уже начал давать сбой.

Для примера, Армения довольно успешно игнорировала предыдущие собрания под эгидой так называемого ОДКБ или других российских псевдоорганизаций. Особенно актуально будет продолжать выбранную линию поведения.

Конечно, Николу Пашиняну будет трудно полностью проигнорировать юбилейный саммит, но достаточным жестом будет даже прилет на один день, только 8 мая, в Москву при условии отказа посетить как "инаугурацию", так и российские мероприятия, посвященные 9 мая.

Подобные действия станут заметной "пощечиной" кремлевскому режиму, который в очередной раз покажет нежелание Армении оставаться в сфере политического влияния из Москвы.

Слухи о возможном сценарии игнорирования "инаугурации" со стороны официального Еревана уже вызвали недовольство среди российских пропагандистов. В местной прессе звучат заявления со стороны отдельных политиков о "недружественных действиях Армении".

Решение не приезжать на "инаугурацию" Путина является положительным для Украины

В России все больше растет недовольство самостоятельностью Пашиняна, который постепенно выводит страну из-под российского ига. Отказ от участия в "инаугурации" не только усилит соответствующие настроения, но и станет положительный дипломатическим сигналом для Украины: даже на территории так называемого постсоветского пространства не признают Путина президентом.

В указанном контексте, о каком участии России в мирных переговорах по Украине можно говорить, если даже традиционные партнеры не признают новый президентский срок российского диктатора?

Заметьте Что на самом деле означает футболка с надписью "ухилянт"

Потенциальный демарш Армении наряду с другими странами, позволит Киеву аргументировать перед иностранными партнерами вопрос о невозможности осуществления любых контактов с главой Кремля, как с лицом, не имеющим достаточной внешней легитимности.

На указанном фоне, ожидаемые спекуляции российской пропагандистской машины о якобы "истечении президентских полномочий Владимира Зеленского после 20 мая" не выдержат никакой критики. Ведь, президент Украины является надежным партнером всех международных деятелей, которые с радостью едут в Киев для встречи с ним. В отличие от Путина, который всеми методами затягивает в Москву всех, кого можно, но и здесь получает отказ от "постоянных союзников".

Армения должна проигнорировать "инаугурацию".