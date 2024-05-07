План Кремля дає збій

У зазначеному контексті суттєвим політичним сигналом і чітким вираженням вірменської суб'єктності, що підливатиме масла у вогонь російському провалу, може виступити рішення Нікола Пашиняна проігнорувати інавгураційні заходи.

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Річ у тому, що в Кремлі вирішили провести десятий саміт так званого євразійського економічного союзу 8 травня 2024 року. Для чого обрали таку дату? Щоб заманити у Москву лідерів країн, які традиційно вибудовували партнерські відносини з російським режимом.

Таким чином, беручи участь у саміті, вони б могли приїхати на день раніше, щоб відвідати "інавгурацію" і залишитись ще на день, щоб перебувати у Росії на 9 травня. Хитрий, але примітивний план Кремля розроблявся саме з такою ціллю. Проте він вже почав давати збій.

Для прикладу, Вірменія доволі успішно ігнорувала попередні зборища під егідою так званого ОДКБ чи інших російських псевдоорганізацій. Особливо актуально буде продовжувати обрану лінію поведінки.

Звичайно, Ніколу Пашиняну буде важко повністю проігнорувати ювілейний саміт, але достатнім жестом виступатиме навіть приліт на один день, лише 8 травня, у Москву за умови відмови відвідати як "інавгурацію", так і російські заходи, присвячені до 9 травня.

Подібні дії стануть помітним "ляпасом" кремлівському режиму, який в черговий раз засвідчить небажання Вірменії залишатися у сфері політичного впливу з Москви.

Чутки про можливий сценарій ігнорування "інавгурації" з боку офіційного Єревану вже викликали незадоволення серед російських пропагандистів. У місцевій пресі лунають заяви з боку окремих політиків про "недружні дії Вірменії".

У Росії все більше зростає незадоволення самостійністю Пашиняна, який поступово виводить країну з-під російського ярма. Відмова від участі в "інавгурації" не тільки посилить відповідні настрої, але й стане позитивний дипломатичним сигналом для України: навіть на теренах так званого пострадянського простору не визнають Путіна президентом.

Рішення не приїздити на "інавгурацію" Путіна є позитивним для України

У зазначеному контексті, про яку участь Росії у мирних перемовинах щодо України можна говорити, якщо навіть традиційні партнери не визнають новий президентський термін російського диктатора?

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Потенційний демарш Вірменії поруч з іншими країнами, дозволятиме Києву аргументувати перед іноземними партнерами питання про неможливість здійснення будь-яких контактів з очільником Кремля, як з особою, що не має достатньої зовнішньої легітимності.

На вказаному фоні, очікувані спекуляції російської пропагандистської машини про нібито "спливання президентських повноважень Володимира Зеленського після 20 травня" не витримають жодної критики. Адже, президент України є надійним партнером усіх міжнародних діячів, які радо їдуть в Київ для зустрічі з ним. На відміну від Путіна, який усіма методами затягує у Москву усіх, кого можна, але і тут отримує відмову від "постійних союзників".

Вірменія мусить проігнорувати "інавгурацію".