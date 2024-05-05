Росіяни посилюються біля Корсунки

Та віднедавна до Кринків додався острів Нестрига. Уже офіційно було оголошено, що росіяни втрати контроль над ним.

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Нагадаю, що 20 лютого 2024 року військовий злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд, Владімір Путін повідомив про відновлення російськими окупаційними військами контролю над Кринками, що йому підтвердив інший військовий злочинець – міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу.

Своєю чергою, контроль над Кринками Сили оборони України не лише не втратили, а й з 20 лютого розширили ще на 2 кілометри й зараз зона контролю перевищує 5 кілометрів. Нагадаю, що село Кринки специфічне тим, що лише кількома вулицями витяглося вздовж лівого берега Дніпра на майже 12 кілометрів.

З метою протидії українському плацдарму у Кринках, окупанти у складі угрупування військ "Дніпро" сформували три тактичні групи, чисельно близько двох бригад. Вони розпочали витіснення Сил оборони України з Кринків із трьох напрямків – Козачі Табори, Корсунка та фронтально на Кринки через лісок – з кінця жовтня 2023 року. Успіху, як ви вже знаєте, ці події не здобули протягом вже як понад пів року.

Зараз фіксується посилення ворога в районі Корсунки свіжими силами 234 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії. Найімовірніше, саме з цього напряму росіяни спробують найближчим часом збільшити тиск на плацдарм Сил оборон України у Кринках. Зараз основним штурмовим ресурсом для окупантів в районі Кринків є 28 мотострілецький полк 70 мотострілецької дивізії і 328 десантно-штурмовий полк 104 десантно-штурмової дивізії.

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Своєю чергою, застосування механізованої компоненти ворогом мінімізоване. Артилерія з правого берега і дрони зробили свою справу і зараз основною масою штурмові дії окупанти робляться піхотною складовою.

З украй негативного – росіяни відновили системні удари КАБами по правому та лівому берегах. Ці удари й раніше проводилися, але поодиноко і вкрай обережно. Зараз це парні скидання і системні скидання. Основною локацією ударів залишаються Кринки, далі за рівнем інтенсивності – Нестрига.

Схоже, що для вирішення проблематики з лівим берегом вороже командування готове йти на ризик втратити ще пару-трійку Су-34.