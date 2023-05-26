Оккупационный "суд" псевдореспублики на Донбассе приговорил азовца Швеца к 22 годам колонии

Так называемый "Верховный суд" псевдореспублики на Донбассе осудил сержанта воинской части ВСУ 3057 года полка "Азов" Михаила Швеца. Россия обвинила его в убийстве.

В пресс-службе следственного комитета России сообщили, что Швеца обвинили в убийстве мирного жителя Мариуполя. Оно якобы "случилось" в марте 2022 года, пишет 24 канал.

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Что известно об осуждении азовца

Россияне в своем псевдорасследовании заявили, что якобы Михаил Швец в марте 2022 года:

с другими военнослужащими размещался в многоквартирном жилом доме Мариуполя;

увидел, как в сторону сквера проходили мужчина и женщина в гражданской одежде с белыми повязками на рукавах.

В этой связи он почувствовал неприязнь к ним,

– написали оккупанты.

По данным россиян, Михаил Швец якобы "начал стрелять" по ним из автомата. Гражданский мужчина якобы "погиб на месте".

Бойца азова Михаила Швеца Россия приговорила к 22 лет колонии строгого режима.

Россия демонизировала азовцев

Начальник штаба полка защитников Мариуполя майор Богдан Кротевич "Тавр" рассказал, что азовцев важно освободить из плена. Ведь бойцы "Азова" – в зоне наибольшего риска. В частности, потому что:

еще до начала полномасштабной войны российская пропаганда оболгала украинских защитников;

в августе 2022 года у Путина признали полк "Азов" якобы "террористической организацией".

Богдан Кротевич "Тавр" объяснил, что россияне долгое время "демонизировали" украинских защитников, поэтому плен для азовцев опасен. Поэтому стоит освободить более 700 бойцов "Азова", которые сейчас находятся в российском плену. Детальнее объяснение "Тавра" можно прочитать по ссылке.