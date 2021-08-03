Россия осудила соратницу Навального Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы

В России суд приговорил Любовь Соболь – соратницу оппозиционера Алексея Навального – к 1,5 годам ограничения свободы. Ее признали виновной в так называемом "санитарном деле" о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста в Москве.

Соболь назвала приговор "несправедливым", заявив, что в деле нет доказательств ее вины. Адвокаты оппозиционерки будут обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека.

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Соратницу Навального приговорили

Московский суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. В то же время прокуратура просила 2 года.

Владимир Воронин сообщил, что его подзащитной теперь запрещено

участвовать в массовых мероприятиях,

выходить из дома с 22:00 до 6:00,

выезжать за пределы Москвы и Московской области.

Зато активистка должна приходить в инспекцию три раза в месяц.

В чем признали виновной соратницу Навального

"Санитарное дело", по котором осудили Соболь, нарушили сразу после протестов 23 января в поддержку Навального. По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию способствовали распространению коронавируса.

Сама же оппозиционерка отрицает свою вину. Она отмечает, что следствие так и не нашло ни одного человека, который пришел на акцию и заболел COVID-19.

Кроме того, Соболь в твиттере опубликовала видео, на котором ее силой выводят из зала суда, где ей объявляли приговор.

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