Россия осудила соратницу Навального Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы
Источник:ZN.UA
В России суд приговорил Любовь Соболь – соратницу оппозиционера Алексея Навального – к 1,5 годам ограничения свободы. Ее признали виновной в так называемом "санитарном деле" о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста в Москве.
Соболь назвала приговор "несправедливым", заявив, что в деле нет доказательств ее вины. Адвокаты оппозиционерки будут обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека.
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Соратницу Навального приговорили
Московский суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы. В то же время прокуратура просила 2 года.
Владимир Воронин сообщил, что его подзащитной теперь запрещено
- участвовать в массовых мероприятиях,
- выходить из дома с 22:00 до 6:00,
- выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Зато активистка должна приходить в инспекцию три раза в месяц.
В чем признали виновной соратницу Навального
"Санитарное дело", по котором осудили Соболь, нарушили сразу после протестов 23 января в поддержку Навального. По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию способствовали распространению коронавируса.
Сама же оппозиционерка отрицает свою вину. Она отмечает, что следствие так и не нашло ни одного человека, который пришел на акцию и заболел COVID-19.
Кроме того, Соболь в твиттере опубликовала видео, на котором ее силой выводят из зала суда, где ей объявляли приговор.
Предыдущее дело против Соболь: что известно
- Для Любви Соболь этот приговор – второй обвинительный вердикт по уголовному делу за последние полгода.
- Перед этим ее признали виновной в незаконном проникновении в жилище. Поводом стала попытка женщины найти вероятного сотрудника ФСБ, которого Навальный считает причастным к своему отравлению в августе 2020 года.