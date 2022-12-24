Однако в МИДе Молдовы уже решительно отреагировали на такие заявления. Спикер Министерства отверг угрозы заместителя МИД России Михаила Галузина о том, что активизация сотрудничества Кишинева и НАТО "приближает страну к катастрофе".

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Как отреагировали в Молдове

Воде подчеркнул, что Молдова – миролюбивое и нейтральное государство, и нейтралитет "не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире".

Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе и через НАТО – самый сильный военно-политический альянс в мире,

– подчеркнул представитель.

Кроме того, он добавил, что сотрудничество страны с альянсом является прозрачным и основывается на общеизвестных рамочных основах.

Воде подытожил, что Молдова – свободная страна и именно гражданам Молдовы решать, как развивать свою страну.

Что этому предшествовало

Недавно в интервью пропагандистским СМИ Галузин заявил, что "активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической областях является фактором, который в большей степени подрывает безопасность самой Молдовы".

Более того, Галузин подчеркнул, что "безрассудная накачка той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не придает ей безопасности и суверенитета, а, наоборот, приближает к катастрофе".

Угроза для Молдовы со стороны России: коротко