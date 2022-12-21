Именно там расположена российская база, а также базируется контингент российских военных. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.

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Как сообщил Жданов, сейчас почти все логистические пути между Россией и Приднестровьем отрезаны. Военный эксперт предположил, что Москва может поставлять в псевдореспублику разве что так называемые товары двойного назначения, в частности продукты и форму для своих военных.

Как Россия может поставлять грузы в Приднестровье

По словам Жданова, такие поставки могут осуществляться 3 путями.

Первый – грузы могут поставляться поездами через Беларусь, Польшу и Молдову. Однако, по мнению Жданова, вряд ли Европейский Союз сейчас пропускает такие эшелоны.

Второй вариант – грузы для российских военных может пропускать Молдова через свой порт на Дунае. Как отметил военный эксперт, там у Молдовы есть возможность принимать товары из России.

Также поставки в Приднестровье могут осуществляться через третьи страны. В таком случае, грузы могут прибывать в порт Молдовы на кораблях под флагами других государств.

"До полномасштабного вторжения России Украина частично предоставляла возможность для транзита грузов невоенного назначения в Приднестровье", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов оценил пути поставок из России в Приднестровье: смотрите видео

Москва не имеет возможности поставлять или вывозить из Приднестровья оружие

Однако ни в одном из этих вариантов логистических путей речь не идет о перевозке оружия или военной техники.

Никакие военные грузы в Приднестровье сегодня не поставляются. Все пути для этого закрыты,

– подчеркнул Жданов.

Поэтому сейчас фактически Россия не может рассчитывать на хранящиеся в Приднестровье боеприпасы.

Военные "туристы" из Приднестровья

Он добавил, что ротация личного состава россиян из псевдореспублики также осуществляется через третьи страны, прежде всего через ЕС.

Россияне едут якобы в качестве туристов с поддельными документами через страны Европейского Союза в Молдову, а затем пересекают границу с непризнанной "республикой". Таким же образом уезжают оттуда,

– рассказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что Россия приспосабливается к трудностям. Сейчас россияне пытаются набирать контрактников из жителей Приднестровья, чтобы не везти личный состав из России.

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