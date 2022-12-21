Саме там розміщена російська база, а також базується контингент російських військових. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.

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Як повідомив Жданов, зараз майже усі логістичні шляхи між Росією та Придністров'ям відрізані. Військовий експерт припустив, що Москва може постачати у псевдореспубліку хіба що так звані товари подвійного призначення, зокрема продукти та форму для своїх військових.

Як Росія може постачати вантажі до Придністров'я

За словами Жданова, таке постачання може здійснюватися 3 шляхами.

Перший – вантажі можуть доставлятися потягами через Білорусь, Польщу та Молдову. Однак, на думку Жданова, навряд чи Європейський Союз зараз пропускає такі ешелони.

Другий варіант – вантажі для російських військових може пропускати Молдова через свій порт на Дунаї. Як зазначив військовий експерт, там у Молдови є можливість приймати й товари з Росії.

Також постачання до Придністров'я може здійснюватися через треті країни. У такому разі вантажі можуть прибувати у порт Молдови на кораблях під прапорами інших держав.

"До повномасштабного вторгнення Росії Україна частково надавала можливість для транзиту вантажів невійськового призначення до Придністров'я", – зауважив військовий експерт.

Олег Жданов оцінив шляхи постачання з Росії до Придністров'я: дивіться відео

Москва не має можливості постачати чи вивозити з Придністров'я зброю

Однак у жодному з цих варіантів логістичних шляхів не йдеться про перевезення зброї чи військової техніки.

Ніякі військові вантажі у Придністров'я сьогодні не постачаються. Усі шляхи для цього закриті,

– наголосив Жданов.

Тому зараз фактично Росія не може розраховувати на боєприпаси, які зберігаються у Придністров'ї.

Військові "туристи" з Придністров'я

Він додав, що ротація особового складу росіян з псевдореспубліки також здійснюється через треті країни, насамперед через ЄС.

Росіяни їдуть нібито як туристи з підробленими документами через країни Європейського Союзу до Молдови, а потім перетинають кордон з невизнаною "республікою". Таким же чином виїжджають звідти,

– розповів Жданов.

Військовий експерт зазначив, що Росія пристосовується до труднощів. Зараз росіяни намагаються набирати контрактників з-поміж жителів Придністров'я, аби не везти особовий склад з Росії.

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