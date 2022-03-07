Россия применила 95% группировки для вторжения, – Пентагон

Россия уже 12-й день ведет войну против Украины. По данным Пентагона, страна-агрессор уже применила 95% силы, которую накануне накопила у наших границ.

За последние сутки в Пентагоне не заметили значительного продвижения вражеских войск. Колонны захватчиков под Киевом стоят на месте.

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По некоторым данным, оккупанты под Киевом либо погрязли в болоте, либо исчерпали запасы горючего. Или и то, и другое.

Кроме того, в Пентагоне подчеркнули, что высадки морского десанта в Одессе не произошло. Признаков того, что это в ближайшее время случится, тоже нет.

Российские войска не контролируют украинское воздушное пространство. Во время воздушных боев, по данным Пентагона, обе стороны понесли потери.

Тем не менее, Пентагон пока не может подтвердить факты применения Россией кассетных бомб, сброса 500-килограммовой бомбы над Черниговом и призыв резервистов в России.

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