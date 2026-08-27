Россия во время одной из атак впервые нанесла удар по Киеву с использованием новых ракет "Искандер-1000"

Российские оккупанты расширили свой арсенал и начали применять против украинских городов модифицированные ракеты увеличенной дальности. Во время одного из комбинированных ударов по Киеву Россия впервые применила модернизированные баллистические ракеты 9М723-2, также известные как "Искандер-1000".

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, эти боеприпасы входят в состав новейшего ракетного комплекса под названием "Бора-М".

Что известно о новом вооружении противника?

По данным разведчиков, обновленный боеприпас получил более мощный двигатель и модернизированную пусковую установку. Благодаря этому ракета способна поражать цели на расстоянии до 550 километров, тогда как предыдущая модификация 9М723-1 имела дальность до 390 километров.

В то же время остальные конструктивные элементы ракеты остались полностью идентичными обычному "Искандеру-М".

В ГУР МО подчеркнули, что в последнее время оккупанты сделали ставку именно на баллистику как основное средство воздушных атак. Ударные средства запускают преимущественно ночью, а время подлета к украинской столице составляет всего несколько минут.

Что такие удары наносятся преимущественно ночью, а время подлета баллистических ракет до украинской столицы составляет всего несколько минут, свидетельствует об их чисто террористическом характере,

– подчеркнули в разведке.

Враг пытается запугать гражданское население и заставить Украину заключить мир на своих условиях.

Украинская разведка, к тому же, опубликовала на портале War&Sanctions информацию о 140 российских и иностранных компонентах, обнаруженных в ракете 9М723 "Искандер-М".

Также опубликованы данные о 35 предприятиях, задействованных в ее производстве, и более чем о сотни их руководителей и работников. По данным разведки, лишь около четверти из этих компонентов производятся в России.

В то же время 63 детали имеют американское происхождение, по 8 – из Швейцарии и Беларуси, по 4 – из Германии и Тайваня, еще 3 – из Китая.

В частности, в блоке обработки полетной информации, который является важной частью системы наведения ракеты, лишь 5 из 43 компонентов изготовлены в России.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Россия стремится достичь определенных целей с помощью баллистических ракет.

Как уже сообщалось на нашем сайте, агрессор потенциально способен производить до 1300 баллистических ракет в год, однако Силы обороны принимают все меры для снижения военного потенциала противника.