Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ці боєприпаси входять до складу новітнього ракетного комплексу під назвою "Бора-М".

Що відомо про нове озброєння ворога?

За даними розвідників, оновлений боєприпас отримав збільшений двигун та модернізовану пускову установку. Завдяки цьому ракета здатна уражати цілі на відстані до 550 кілометрів, тоді як попередня модифікація 9М723-1 мала дальність до 390 кілометрів.

Водночас решта конструктивних елементів ракети залишилася повністю ідентичною до звичайного "Іскандер-М".

У ГУР МО підкреслили, що останнім часом окупанти зробили ставку саме на балістику як основний засіб повітряних атак. Ударні засоби запускають переважно вночі, а час підльоту до української столиці становить лише кілька хвилин.

Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер,

– наголосили у розвідці.

Ворог намагається залякати цивільне населення та примусити Україну до миру на своїх умовах.

Українська розвідка, до того ж, оприлюднила на порталі War&Sanctions інформацію про 140 російських та іноземних компонентів, виявлених у ракеті 9М723 "Іскандер-М".

Також опубліковано дані про 35 підприємств, залучених до її виробництва, та понад сотню їхніх керівників і працівників. За даними розвідки, лише близько чверті з цих компонентів виробляють у Росії.

Водночас 63 деталі мають американське походження, по 8 – зі Швейцарії та Білорусі, по 4 – з Німеччини й Тайваню, ще 3 – з Китаю.

Зокрема, у блоці обробки польотної інформації, який є важливою частиною системи наведення ракети, лише 5 із 43 компонентів виготовлені в Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого прагне досягти Росія ударами балістикою.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, агресор потенційно спроможний виробляти до 1300 балістичних ракет на рік, проте Сили оборони вживають усіх заходів для зниження воєнного потенціалу противника.