Россия применила против Украины уже 2 400 различных ракет, - Зеленский

Россия использовала почти две с половиной тысячи ракет с начала полномасштабной агрессии против Украины. Целью российских военных в основном становятся объекты гражданской инфраструктуры.

Российские боевые самолеты более 3 тысяч раз появлялись в украинском небе

Соответствующие данные объявил президент Владимир Зеленский во время обращения к политикам и народу Индонезии, сообщает 24 канал. По его словам, от 24 февраля 2022 года российская армия применила против Украины уже 2400 различных ракет.

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Абсолютное большинство по гражданской инфраструктуре. По предприятиям, по складам, в том числе по складам с продовольствием. По жилым домам, по железной дороге,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что ракетные удары со стороны России оказывают прямое влияние на продовольственную безопасность. Зеленский заверил, что Украина стремится не допустить развертывания продовольственного кризиса.

Для этого государство работает над переводом украинского экспорта на новые маршруты, насколько это возможно, в условиях войны. Президент заявил, что Украина пытается поставлять зерно на мировой рынок через европейские порты.

По его словам, это меньший объем экспорта, чем из-за Черного моря. Но Россия пытается сорвать даже эти попытки, когда уничтожает ракетами железнодорожные мосты, вокзалы, логистические центры.

Десятки украинских городов и сотни поселков разрушены дотла из-за обстрелов из российской авиации и артиллерии. Это сейчас руины: черные, выжженные пустые города,

– сказал Зеленский.

Президент сообщил, что за три месяца российские боевые самолеты более 3 тысяч раз появлялись в украинском небе. Он добавил, что нет объектов, которые бы россияне не пытались бомбить.

Зеленский сообщил, что в Украине из-за российской агрессии разрушены:

свыше 600 заведений здравоохранения;

почти 2 тысячи образовательных объектов;

сожжены или повреждены десятки религиозных объектов.

Сколько еще ракет осталось в России

Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщили, что Россия использовала уже 60% запасов высокоточного оружия. По некоторым данным, русская армия использовала уже 70% такого оружия.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказал, что от санкции будет зависеть, сможет ли Россия возобновить свои ресурсы . В МВД прогнозируют, что через 6 – 9 месяцев военно-промышленный комплекс России может испытывать невероятно серьезные проблемы.

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