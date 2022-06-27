Сотни тысяч за 4 месяца войны, – Зеленский о количестве выпущенных Россией ракет и снарядов

С начала полномасштабной войны российские оккупанты били по украинским городам ракетами, реактивной артиллерией и авиабомбами. В общей сложности они уже выпустили почти 2800 различных крылатых ракет.

Об этом во время своего вечернего обращения 27 июня рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что количество вражеских снарядов и мин вообще невозможно сосчитать.

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Россияне выпустили по Украине почти 2800 крылатых ракет

Президент рассказал, что утром 27 июня обратился к Соединенным Штатам Америки с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующую резолюцию уже согласовал комитет Сената США, а юридическое решение должен принять Государственный департамент.

По словам Зеленского, это решение является чрезвычайно нужным, поэтому его должен поддержать весь демократический мир. Также глава государства сказал об этом участникам саммита "Большой семерки", который состоялся в Германии.

По состоянию на сегодня Россия применила против Украины уже почти 2800 различных крылатых ракет. Количество авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, которые бьют по нашим городам, просто не поддается подсчету. Их сотни тысяч за четыре месяца войны. Это не что иное, как террор,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что сегодня состоялся очередной жестокий обстрел Харькова – северной Салтовки. Сейчас известно о 5 погибших и более 30 раненых, пятеро из которых – дети.

"Все – мирные люди, ни одного военного. Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт", – добавил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Оккупанты не умеют воевать

По словам главы государства, каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам.

"Также я сказал сегодня, обращаясь к лидерам "семерки", что нашего общего потенциала вполне достаточно, чтобы победить российскую армию – она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно: оккупанты сыплются, когда на них есть чем давить", – отметил президент.

Зеленский добавил, что россияне не умеют противостоять. Их хватает только на такие подлые удары, как в Кременчуге или Салтовке, и на бездумное уничтожение всего живого, как в Мариуполе.

"Поэтому война может не затягиваться, если действительно все вместе сможем нажать и вытеснить оккупантов с нашей украинской земли", – отметил президент.

Зеленский подытожил, что чем быстрее это произойдет, тем больше жизней удастся сохранить.

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