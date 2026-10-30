Россия массированно терроризирует Харьковщину новым оружием: подробности от корреспондентки

Российские оккупационные войска продолжают безжалостно уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области. Враг активизировал удары с использованием новейшего вооружения и тяжелых управляемых авиабомб, поэтому растет число жертв среди мирного населения, а прифронтовые города вынуждены готовиться к крайне тяжелой зиме в условиях постоянных обстрелов.

Об оперативной обстановке в регионе, последствиях вражеских атак и подготовке к отопительному сезону рассказала в эфире 24 Канала корреспондент из Харькова Анна Черненко.

Вместо КАБов – "Бандероли"

Особенно пострадал Изюм, где враг применил тяжелые авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции (УМПК). Под прицелом врага оказалось бывшее медицинское и административное учреждение. Пятиэтажное здание подверглось катастрофическим разрушениям – бомба буквально "прошила" его с пятого по первый этаж.

Всего по части Изюма выпустили целых три ФАБа. И это, чтобы было понятно, просто очень мощное, очень мощное оружие. Оно уничтожает сразу несколько этажей,

– подчеркнула журналистка.

В самом Харькове ситуация остается крайне напряженной. Накануне вечером враг атаковал город новейшим оружием, которое военные называют "Бандеролями". Этот тип вооружения фактически заменил россиянам КАБы, которые Воздушные силы ВСУ научились эффективно отсекать от Харькова.

Если раньше Харьков страдал от КАБ, и наши Воздушные силы нашли способы их предотвратить, то теперь город терроризируют "Бандеролями" – более современным оружием. Эта атака пришлась на гражданское предприятие, где хранилась пластиковая тара, что значительно затруднило тушение пожара для ГСЧС,

– говорит Черненко.

К счастью, в результате этого вечернего удара обошлось без погибших.

Анна Черненко об угрозе реактивных дронов и ударах по Харьковской области: смотрите видео

Отопительный сезон "в ручном режиме" и собственный пункт несокрушимости

Из-за ежедневных обстрелов и ударов по энергетическим объектам прифронтовой зоны отопительный сезон в Харьковской области стартует с 1 ноября, однако будет проходить в чрезвычайно сложных условиях.

Во многих деоккупированных и прифронтовых общинах теплоснабжение запускают в ручном режиме. Вместо разрушенных центральных котельных систему перевели на децентрализованные модульно-блочные котельные, которые строились в последние годы.

По распоряжению правительства в регионе отопительный сезон начнут с 1 ноября. Некоторые прифронтовые территории будут подключаться буквально в ручном режиме. Для многих это уже будет децентрализованное подключение – от модульно-блочных котельных. Но есть понимание, что на некоторых территориях включить отопление будет невозможно из-за ежедневных попыток врага наносить удары по энергетическим объектам,

– рассказывает Анна Черненко.

В то же время в некоторых населенных пунктах из-за постоянных обстрелов включить отопление будет технически невозможно.

Опыт прошлой зимы, когда из-за морозов до -20 °C и обстрелов жилые дома в центре Харькова оставались без тепла, воды и канализации, заставляет харьковчан самостоятельно заботиться о своей энергонезависимости.