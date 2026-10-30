Россия массированно терроризирует Харьковщину новым оружием: подробности от корреспондентки
Российские оккупационные войска продолжают безжалостно уничтожать гражданскую инфраструктуру Харьковской области. Враг активизировал удары с использованием новейшего вооружения и тяжелых управляемых авиабомб, поэтому растет число жертв среди мирного населения, а прифронтовые города вынуждены готовиться к крайне тяжелой зиме в условиях постоянных обстрелов.
Об оперативной обстановке в регионе, последствиях вражеских атак и подготовке к отопительному сезону рассказала в эфире 24 Канала корреспондент из Харькова Анна Черненко.
Вместо КАБов – "Бандероли"
Особенно пострадал Изюм, где враг применил тяжелые авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции (УМПК). Под прицелом врага оказалось бывшее медицинское и административное учреждение. Пятиэтажное здание подверглось катастрофическим разрушениям – бомба буквально "прошила" его с пятого по первый этаж.
Всего по части Изюма выпустили целых три ФАБа. И это, чтобы было понятно, просто очень мощное, очень мощное оружие. Оно уничтожает сразу несколько этажей,
– подчеркнула журналистка.
Если раньше Харьков страдал от КАБ, и наши Воздушные силы нашли способы их предотвратить, то теперь город терроризируют "Бандеролями" – более современным оружием. Эта атака пришлась на гражданское предприятие, где хранилась пластиковая тара, что значительно затруднило тушение пожара для ГСЧС,
– говорит Черненко.
К счастью, в результате этого вечернего удара обошлось без погибших.
Анна Черненко об угрозе реактивных дронов и ударах по Харьковской области: смотрите видео
Отопительный сезон "в ручном режиме" и собственный пункт несокрушимости
По распоряжению правительства в регионе отопительный сезон начнут с 1 ноября. Некоторые прифронтовые территории будут подключаться буквально в ручном режиме. Для многих это уже будет децентрализованное подключение – от модульно-блочных котельных. Но есть понимание, что на некоторых территориях включить отопление будет невозможно из-за ежедневных попыток врага наносить удары по энергетическим объектам,
– рассказывает Анна Черненко.
В то же время в некоторых населенных пунктах из-за постоянных обстрелов включить отопление будет технически невозможно.
Опыт прошлой зимы, когда из-за морозов до -20 °C и обстрелов жилые дома в центре Харькова оставались без тепла, воды и канализации, заставляет харьковчан самостоятельно заботиться о своей энергонезависимости.