Росія масовано тероризує Харківщину новітньою зброєю: подробиці від кореспондентки

Ситуація на Харківщині
Російські окупаційні війська продовжують безжально нищити цивільну інфраструктуру Харківської області. Ворог активізував удари новітнім озброєнням та важкими керованими авіабомбами, внаслідок чого зростає кількість жертв серед мирного населення, а прифронтові міста змушені готуватися до надважкої зими в умовах постійних обстрілів.
Про оперативну ситуацію в регіоні, наслідки ворожих атак та підготовку до опалювального сезону розповіла в ефірі 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Замість КАБів – «Бандеролі»
Особливо постраждав Ізюм, де ворог застосував важкі авіабомби ФАБ-500 з модулями планування та корекції (УМПК). Під прицілом ворога опинилася колишня медична та адміністративна установа. П'ятиповерхова будівля зазнала катастрофічних руйнувань – бомба буквально «прошила» її з п'ятого по перший поверх.
Загалом по частині Ізюма випустили аж три ФАБи. І це для розуміння просто дуже потужна, дуже потужна зброя. Вона нищить одразу кілька поверхів
Якщо раніше Харків потерпав від КАБів, і наші Повітряні сили знайшли засоби, щоб їх не допускати, то тепер місто тероризують "Бандеролями" – новітньою зброєю. Ця атака припала на цивільне підприємство, де зберігали пластикову тару, що дуже ускладнило гасіння пожежі для ДСНС
На щастя, внаслідок цього вечірнього удару обійшлося без загиблих.
Анна Черненко про загрозу реактивних дронів та удари по Харківщині: дивіться відео
Опалювальний сезон "у ручному режимі" та власний пункт незламності
За розпорядженням уряду в регіоні розпочинатимуть опалювальний сезон з 1 листопада. Деякі прифронтові території будуть підключатися буквально в ручному режимі. Для багатьох це вже буде децентралізоване підключення — від модульно-блокових котелень. Але є розуміння, що на деяких територіях опалення включити буде неможливо через щоденні спроби ворога бити по енергетичних об'єктах
Водночас у деяких населених пунктах через постійні прильоти увімкнути опалення буде технічно неможливо.
Досвід минулої зими, коли через морози до -20°C та обстріли житлові будинки в центрі Харкова залишалися без тепла, води та каналізації, змушує харків'ян самотужки дбати про власну енергонезалежність.
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