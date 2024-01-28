Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, это могут быть РЭБ от западных партнеров или украинские разработки.
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РЭБ приземляют "Шахеды"
Роман Свитан отметил, что приземлять "Шахеды" невредимыми могут средства РЭБ. Еще в прошлом году Украина просила такие РЭБ у партнеров. Или это могут быть украинские разработки. У нашего государства достаточно серьезная инженерно-техническая база для подготовки и разработки таких систем.
Посадить любой беспилотник, если у него нет искусственного интеллекта, возможно системой РЭБ. Предположим, отсечь его от определенных управляющих сигналов или наоборот– выйти в эти сигналы мощностью, пережав управляющие станции. Уже с помощью нашего управления его заставить сесть,
– объяснил он.
Это могут беспилотники разного уровня. В частности, "Шахеды". Они также идут по связям со спутниками, выходят на определенную точку. Входя в систему управления "Шахедами", передавая ложные сигналы, их можно приземлить по высоте.
"Вопрос, в каком виде. У них все-таки на большинстве "Шахедов" стоят ударные взрывчатки. При ударе о землю они в основном взрываются. Если "Шахед" не взорвался, может быть такой вариант, что стоит еще и временная взрывчатка внутри",– сказал военный эксперт.
Поэтому у украинских саперов очень мало времени обезвредить этот боеприпас. Боевая часть "Шахеда"– 40 килограммов. Она может взорваться в любой момент.
"Шахеды" нам очень нужны и важны, чтобы понимать, из чьей элементной базы они собраны, где и попытаться им противодействовать. Это для следующего этапа управления системой РЭБ, чтобы понимать, какая динамика улучшения системы управления "Шахедом", чтобы успеть за этой динамикой,
– добавил полковник ВСУ в запасе.
Россия применяет дроны: последние новости
- Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что украинские защитники продолжают сбивать вражеские дроны. Оккупанты видят это и активизируются. В этой зоне ответственности за сутки зафиксировали больше 70 FPV-дронов. Это рекорд их применения в один боевой день.
- Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты ищут новую тактику по применению "Шахедов". Враг прежде всего пытается разведать готовность и точность украинской системы ПВО. Далее– россияне хотят подготовиться к новым масштабным атакам "Шахедами". В настоящее время захватчики иногда применяют "тактические уловки". К примеру, используют низкий проход дронов над водой. В то же время, украинская ПВО работает очень эффективно.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о нейтрализации больше 200 вражеских БпЛА в сутки. Полковник Александр Штупун уточнил, что говорится именно о нейтрализации или уничтожении такого количества БПЛА.