Жестокая наступательная тактика оккупантов у Бахмута: в разведке Британии раскрыли детали

Вокруг Бахмута в Донецкой области продолжают идти тяжелые бои. Чтобы сохранить свои ресурсы, враг прибегает к жестокой тактике.

Как заявляет британская разведка, оккупанты в последние месяцы разработали наступательную тактику, чтобы использовать большое количество плохо обученных завербованных заключенных.

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Разведчики отметили, что отдельным бойцам, вероятно, выдают смартфоны или планшеты, показывающие определенную для лица ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения.

Высшие командиры, вероятно, остаются в укрытиях и отдают приказы по рациям, получая информацию с помощью видеосигналов малых беспилотных летательных аппаратов,

– говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что отдельным бойцам и частям ЧВК приказывают идти заранее намеченным маршрутом "часто с огневой поддержкой, но реже с бронетехникой".

"Боевики "Вагнера", отклоняющиеся от своих маршрутов без разрешения, вероятно, оказываются под угрозой расстрела. Эта жестокая тактика направлена на сохранение немногочисленных ресурсов "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники путем более доступных узников-новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал", – отмечают в британской разведке.

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