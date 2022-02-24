Россия приостановила судоходство в Азовском море

Россия напала на Украину в ночь на 24 февраля. По состоянию на 9:00 известно, что страна-агрессор приостановила судоходство в Азовском море.

Соответствующую информацию опубликовали в Росморречфлоте. Судоходство приостановили с утра 24 февраля до особого указания.

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Экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко 23 февраля в эфире 24 канала предупреждал, что Россия подготовила себе еще 2 серьезные направления. Речь идет об угрозе с юга и севера.

Напомним, что в Украине ввели военное положение.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.