Путин окончательно приостановил участие России в договоре по ядерному оружию
21 февраля Владимир Путин анонсировал приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). После этого он почти неделю молчал, а в последний день зимы подписал соответствующий закон.
Действие договора приостановлено
Согласно этому закону, действие Договора приостанавливается с того же дня, когда документ был официально опубликован. Об этом сообщили на "Официальном интернет-портале правовой информации", пишет 24 Канал.
К теме Что такое ДСНВ и испытает ли Путин ядерное оружие: для чего России новая фаза шантажа
Заметим, что участие России в ДСНВ также может быть возобновлено, для этого соответствующее решение должен принять президент страны-террористки.
Как решение Путина объяснили в России
Как сообщают российские СМИ, в объяснительной записке к закону указана причина такого решения. Так, Договор предусматривает, что в целях обеспечения контроля над соблюдением положений ДСНВ, каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.
При этом США целенаправленно не выполняют своих обязательств по Договору в указанной сфере деятельности,
– подчеркивают в РосСМИ.
Отметим, что еще 21 февраля Путин заявил, что это решение "вынуждено" и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности России, ведь ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта". Также он жаловался, что Западные страны использовали Договор, чтобы попытаться нанести стране-агрессору стратегическое поражение.
Так что при таких условиях он не может представить, чтобы американские военные проводили инспекции и "шастали" на российских ядерных объектах.
Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Россия может вернуться к Договору. Однако при условии, что Запад будет прислушиваться к "беспокойствам Москвы по вопросам безопасности". Сейчас же, по его словам, в заявлениях западных лидеров можно услышать "бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать ее обеспокоенность".
Что такое СНВ-3 или New START
Это последний договор о контроле над вооружениями между США и Россией. Документ был подписан в Праге весной 2010 года на 10-летний срок. 3 февраля 2021 года США продолжили действие New Start. Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также до 700 единиц для развернутых носителей: межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.