Путин окончательно приостановил участие России в договоре по ядерному оружию

21 февраля Владимир Путин анонсировал приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). После этого он почти неделю молчал, а в последний день зимы подписал соответствующий закон.

Действие договора приостановлено

Согласно этому закону, действие Договора приостанавливается с того же дня, когда документ был официально опубликован. Об этом сообщили на "Официальном интернет-портале правовой информации", пишет 24 Канал.

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Заметим, что участие России в ДСНВ также может быть возобновлено, для этого соответствующее решение должен принять президент страны-террористки.

Как решение Путина объяснили в России

Как сообщают российские СМИ, в объяснительной записке к закону указана причина такого решения. Так, Договор предусматривает, что в целях обеспечения контроля над соблюдением положений ДСНВ, каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

При этом США целенаправленно не выполняют своих обязательств по Договору в указанной сфере деятельности,

– подчеркивают в РосСМИ.

Отметим, что еще 21 февраля Путин заявил, что это решение "вынуждено" и продиктовано необходимостью обеспечения безопасности России, ведь ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и "разжигать эскалацию украинского конфликта". Также он жаловался, что Западные страны использовали Договор, чтобы попытаться нанести стране-агрессору стратегическое поражение.

Так что при таких условиях он не может представить, чтобы американские военные проводили инспекции и "шастали" на российских ядерных объектах.

Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Россия может вернуться к Договору. Однако при условии, что Запад будет прислушиваться к "беспокойствам Москвы по вопросам безопасности". Сейчас же, по его словам, в заявлениях западных лидеров можно услышать "бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать ее обеспокоенность".