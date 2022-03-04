Россия привезла в Херсон "гуманитарную помощь", которую будут раздавать своим "актерам"

Россия, уже 8 дней бомбящая дома украинцев, заявила, что якобы привезла в Херсон гуманитарную помощь. На самом деле "помощь" предназначена совсем не для местных жителей.

Российское представление в Херсоне

На улицах города были замечены колонны грузовиков из России. По замыслу Кремля внутри должна быть гуманитарная помощь, информирует 24 канал.

Важно Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины

Украине же агрессор не позволяет помочь своим гражданам. Ведь военные-оккупанты обстреливают грузовики и "зеленые коридоры". Владимир Путин решил разыграть в Херсоне настоящее представление. По данным Службы безопасности Украины, в город уже прибыли первые 60-80 жителей временно оккупированного Крыма.

"Актёры" должны разыграть акцию за Россию для прокремлевских СМИ. Оккупанты тщательно готовятся к спецоперации. По всей области уже отключили мобильные сети Киевстар и Vodafon.

Так называемую гуманитарную помощь будут выдавать привезенным крымчанам. Все традиционно – Кремль хочет показать фейк о "России-освободительнице". Похоже, Путин до сих пор не понял, что на его циничную и бездарную ложь уже никто не ведется.

Президент Владимир Зеленский призвал жители Херсона гнать оккупантов прочь. Он предупредил местных жителей никому не верить и помнить, что они украинцы.



Российская "гуманитарная помощь" в Херсоне / Фото 24 канала



Российские грузовики в Херсоне / Фото 24 канала



"Помощь" агрессор будет раздавать "актерам" / Фото 24 канала

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