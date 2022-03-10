Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной

В плен к украинским силовикам попал один из "частных охранников". Он рассказал, что Россия отправляет на войну не только армейцев, но и его коллег.

В телеграм-канале СБУ появилось и само видео с пленником. Он признался, что его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.

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За 2 тысячи долларов пошел работать в "охранную фирму"

Задержанный 55-летний оккупант добавил, что за 2 тысячи долларов пошел работать в охранную фирму в Ростове. Там ему и дали задание – доставить груз, о котором ничего не рассказывали.

Позже выяснилось, что ему нужно доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Оккупанту повезло, ведь он получил ранение. Остальные же вражеские колонны не смогли похвастаться таким фартом, ведь наши военные разгромили их вдребезги.

Смотрите видео допроса пленного российского "охранника":

Вражеская колонна приехала в Украину 5 марта из Луганска. Туда они заехали из российского Белгорода.

Мужчина в видео призвал российских парней не ехать в Украину и не идти работать в подобные "охранные агентства".

Под прикрытием охранного агентства набирают людей на войну. Не верьте им. Парни, не ведитесь. Здесь умирают мирные жители,

– сказал он.

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