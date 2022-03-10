У телеграм-каналі СБУ з'явилося й саме відео з полоненим охоронцем. Він зізнався, що його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали у таємниці.

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За 2 тисячі доларів пішов працювати в "охоронну фірму"

Затриманий 55-річний окупант додав, що за 2 тисячі доларів пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Там йому й дали завдання – доставити вантаж, про який нічого не розповідали.

Пізніше з'ясувалося, що йому потрібно доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

Окупантові поталанило, адже він отримав поранення. Решта ж ворожої колони не змогла похизуватися таким фартом, адже наші військові розгромили її вщент.

Дивіться відео допиту полоненого російського "охоронця":

Ворожа колона приїхала до України 5 березня з Луганська. Туди ж вони заїхали з російського Бєлгорода.

Чоловік у відео закликав російських хлопців не їхати до України та не йти працювати у подібні "охоронні агентства".

Під прикриттям охоронного агентства набирають людей на війну. Не вірте їм. Хлопці, не ведіться. Тут помирають мирні мешканці,

– сказав він.

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