Россия привлекла ограниченное количество сил для наступления на Харьковщине, и готова ввести резервы, - ISW

Российские оккупанты начали наступление в Харьковской области ограниченным количеством сил. Аналитики предполагают, что враги бросят резервы.

Но даже это, по данным ISW, не поможет врагам окружить или захватить Харьков. Ранее украинские разведчики объясняли, что сил врага недостаточно для того, чтобы провести операцию для захвата Харькова или Сум.

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Что известно о наступлении россиян на Харьковщине

Российские войска начали наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области до того, как они завершили доведение Северной группировки войск до заявленной запланированной конечной численности, и сейчас привлекли лишь ограниченное количество боевых сил для наступательных операций в регионе,

– заявили аналитики.

Они добавили данные об оккупантах, которые приводит Украина. В частности:

украинский военный обозреватель Константин Машовец 11 мая заявил, что Россия привлекла ориентировочно до двух рот, вероятно, из состава 7 мотострелкового полка 11 армейского корпуса, а также до двух батальонов 18 мотострелковой бригады того же 11 армейского корпуса;

украинский военный обозреватель Александр Коваленко 11 мая заявил, что в этом районе действуют подразделения 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии 44 округа и 128 мотострелковой бригады 44 округа. По его данным, российские силы направили 2000 человек на линию фронта вдоль границы и имеют 1500 – 2000 человек в непосредственном резерве. Также подразделения 44 армейского корпуса передислоцируются в Белгородскую область и 3 750 дополнительных российских военнослужащих 44 корпуса могут прибыть в этот район в течение следующей недели.

"Российские войска, вероятно, введут резервы для активизации текущих наступательных операций в этом районе в ближайшие дни, однако у российских войск не хватает необходимой живой силы, необходимой для попытки широкомасштабной наступательной операции по охвату, окружения или захвата города Харьков в соответствии со всеми имеющимися отчетами", – говорят специалисты.

Аналитики убеждены, что российские наступательные операции на севере Харьковской области, вероятно, направлены на то, чтобы:

оттянуть украинские силы с других направлений ,

, продвинуться к Харькову на расстояние достижения выстрелов артиллерии,

ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

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В ISW объяснили, что захват Харькова является, несомненно, желаемой оперативной целью для российских сил, но не такой, которую оккупанты, кажется, преследуют в ближайшее время.

Аналитики ISW объясняли, что России не хватит сил для захвата Харькова. В Генштабе Эстонии также заявили, что численности оккупантов недостаточно для захвата Харькова или Сум, однако Россия может попытаться сделать это. Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что Россия не имеет ресурса, чтобы дойти до Харькова.