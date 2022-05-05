Россия привыкла мочиться против ветра

Евгений Пригожин, которого США, ЕС и другие страны обвиняют в финансировании ЧВК "Вагнер", заявил The Guardian, что "вымирающая западная цивилизация будет побеждена Россией" (издание обратилось к Пригожину за комментариями к статье о резне в Мали).

Это еще не все

Далее Пригожин в ответ на обвинения в адрес вагнеровцев (в зверствах в Украине, Сирии, Мали и других странах) сказал, что "есть поговорка: не надо мочиться против ветра", и что "зверства существуют только в воспаленном мозге Запада, зараженном болезнью под названием нацизм".

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Ну что тут сказать?

Повторю то, что писала: дебилоедам нужно выделить отдельную планету, типа, планеты Плюк. С вечными новостями от пропагандистов. И градусник обязательно должен висеть, чтобы измерять среднюю температуру по психбольнице на фоне мифа о своей исключительности.

А что касается "мочиться против ветра", то Россия вообще все делает против ветра. "Вторая армия мира" в Украине уже и унитазами по рылу получила.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: