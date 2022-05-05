Це ще не все

Далі Пригожин у відповідь на звинувачення на адресу вагнерівців (у звірствах в Україні, Сирії, Малі та інших країнах) сказав, що "є приказка: не треба мочитися проти вітру", і що "звірства існують тільки в запаленому мозку Заходу, зараженому хворобою під назвою нацизм".

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Ну, що тут сказати?

Повторю те, що писала: дебілоїдам треба виділити окрему планету, типу, планети Плюк. З вічними новинами від пропагандистів. І градусник обов'язково повинен висіти, щоб вимірювати середню температуру по психіатричній лікарні на тлі міфу про свою винятковість.

А щодо "мочитися проти вітру", то Росія взагалі все робить проти вітру. "Друга армія світу" в Україні вже й унітазами по рилу отримала.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: