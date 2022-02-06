"Россия привыкла забирать все самое лучшее", – гастродипломат рассказал о войне за борщ
В мае 2019 года на Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России, появилось сообщение, в котором борщ назвали "одним из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символом".
После этого в соцсетях начались настоящие политически-кулинарные баталии. Война за борщ между Украиной и Россией существует до сих пор – заявил в интервью сайту 24 канала гастродипломат Юрий Ковриженко.
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Россия присваивает все самое лучшее
Русская кухня – это расстегаи и щи. Имперская, а потом уже советская власть привыкли монополизировать все лучшее из тех территорий, которые были на то время в составе (Российской империи, а затем в СССР – 24 канал),
– пояснил гастродипломат.
Он добавил, что на самом деле борщ упоминал немецкий деятель, который путешествовал по Украине еще в конце семнадцатого века. По словам Ковриженко, немец на тот момент вспомнил, что в Киеве варят более 40 видов борща.
Ковриженко отметил, что российская власть пыталась присвоить не только борщ, но и котлету по-киевски / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Это снимает все вопросы, чей же все-таки борщ. То же самое с котлетой по-киевски, которую советская власть пыталась максимально присвоить себе,
– добавил шеф-дипломат.
Интересно знать Все знают, что Евгений не умеет готовить, – гастродипломат о школьном меню от КлопотенкоИнтересно знать! В 1584 году была задокументировано, вероятно – первое упоминание об украинском борще в Киеве, в дневнике немца Мартина Груневега во время его посещения Киева.
Не борщом единым
По словам гастродипломата, Россия пыталась присвоить не только украинский борщ, но и другое блюдо.
То же самое с котлетой по-киевски, которую советская власть пыталась максимально присвоить себе. В то же время есть документально подтвержденные свидетельства, что во время правления гетмана Скоропадского в 1918 году, до того как большевистская Россия захватила Украину, котлету по-киевски готовили в одном из ресторанов "Метрополь", что на Крещатике,
– рассказал он.
Упоминания об украинском борще датированы 17 веком / Фото из личного архива Юрия Ковриженко
Что нужно знать о Юрии Ковриженко
- Шеф, гастродипломат и посол украинской кухни в мире, который много экспериментирует с привычными составляющими и новыми техниками.
- Его молекулярный борщ удивил Красный гид "Мишлен".
- В портфеле шеф-повара, кроме двойного признания Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, еще много престижных наград. Среди них – Global Chef Awards (2017), а также интронизация к старейшему кулинарному ордену мира Disciples Escoffier International (2021).
- Юрий Ковриженко также публично выступил против обновленного школьного меню, заявив, что его разработчик Евгений Клопотенко не умеет готовить.
Ковриженко объяснил, почему Россия претендует на украинский борщ / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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