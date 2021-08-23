Россия признала нежелательными религиозные организации из Украины и Латвии

Российская генпрокуратура признала нежелательной деятельность 4 латвийских и украинских религиозных организаций. Причина: якобы угроза безопасности и конституционному строю России.

В России решили внести украинские и литовские религиозные организации в список "нежелательных" на территории страны.

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Нежелательные в России религиозные организации из Украины:

Духовное управление евангельских христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение";

Духовное учебное заведение Международный Библейский колледж "Новое поколение".

Религиозные организации из Латвии в списке нежелательных:

международное христианское движение "Новое поколение";

Евангельская христианская церковь "Новое поколение".

В генпрокуратуре объяснили свое решение тем, что деятельность этих религиозных организаций якобы "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Список "нежелательных": какие предусмотрены ограничения