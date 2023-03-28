Россия признала "нежелательной" правозащитную организацию "КрымSOS": реакция омбудсмена

Россия признала "нежелательной" украинскую правозащитную организацию "КрымSOS". В генпрокуратуре Кремля обвинили правозащитников в дезинформации, направленной на дискредитацию российских вооруженных сил.

На это уже отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Реакция Лубинца

Он подчеркнул, что "КрымSOS" активно освещает нарушения прав во временно оккупированном Крыму, фиксирует преступления на полуострове – безосновательные обыски, произвольные задержания, насильственные исчезновения, пытки, судебные расправы, принудительную паспортизацию, незаконный призыв в ряды вражеской армии.

В списке "нежелательных" для России также отмечается Всемирный конгресс украинцев, Фонд имени Сахарова, "Международное партнерство по правам человека" (Бельгия), объединение журналистов-расследователей OCCRP.

Запретом "КрымSOS" Россия пытается скрыть массовые преступления, совершаемые на территории украинского Крыма. Наказания все равно не избежать!

– подчеркивает Лубинец.

Что известно о решении Москвы