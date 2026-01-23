В России серьезные проблемы со стратегической авиацией: в чем причина

Во время атак по Украине враг все меньше поднимает в небо свои бомбардировщики. Россия имеет большие проблемы со стратегической авиацией.

Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, объяснив, что этому поспособствовала украинская спецоперация "Паутина", когда были нанесены поражения по 41 самолету на четырех аэродромах России.

В каком состоянии стратегическая авиация России?

Во время операции "Паутина" был нанесен удар по стратегической авиации врага. По словам Жмайло, это была атака и по ядерной триаде, ведь стратавиация может нести заряд ядерного оружия. Он пояснил, что если раньше россияне могли себе позволить взлететь с аэродрома "Энгельс-2", который не раз был атакован дронами, то теперь они оттянули свою стратегическую авиацию в Иркутск.

Именно там они накапливают ракетное вооружение, чтобы мы его не получили. Когда стратегическая авиация поднимается, то она направляется несколько часов к пусковым рубежам. Запусков крылатой ракеты Х-101 стало гораздо меньше,

– констатировал Жмайло.

Российские бомбардировщики способны нести на себе до 12 ракет Х-101. После того, как вражеская авиация отстрелялась на старых рубежах, она быстро садится заправиться на "Энгельс-2" и возвращается в Иркутск. Жмайло отметил, что это очень длинная логистика, каждый такой перелет наносит проблемы самолетам, потому что они уже устаревшие.

"Мы видели по данным мониторинговых каналов, что поднимались борта, но пуски ракет не происходили, они возвращались. Это явно свидетельствует, что с авиацией что-то не так. Поэтому россияне пытаются усовершенствовать ее, ищут варианты. Они даже думали, как производить новые бомбардировщики. Последний из них, где хоть есть готовый корпус самолета, был сделан в 1993 году", – рассказал Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества прогнозирует, что вряд ли россиянам удастся снова с нуля изготавливать бомбардировщики в краткосрочной перспективе. Подытоживая, Жмайло отметил, что враг будет выжимать все, что пока может из имеющейся стратегической авиации: пока она будет летать и сможет запускать ракеты, он будет ее использовать.

Однако акцент для нанесения ударов по Украине враг будет делать на "Шахедах" и "Герберах", как на массовых и дешевых средствах поражения в воздухе. А вот на земле сосредоточится на пехоте, потому что основная бронетехника врага уже уничтожена. О развитии нового высокотехнологичного оружия и рывке России в этом направлении в ближайшее время не говорится.

Какие проблемы с авиацией испытывает Россия?