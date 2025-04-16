Россия играет на желаниях Трампа: Кремль не хочет терять единственное преимущество

В логике действующей американской администрации заложено, что основным конфликтом, который будет сопровождать в будущем США – будет с Китаем. Сейчас Соединенные Штаты пытаются перевести Россию из категории сырьевого придатка Китая в другое качество.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог-международник Ярослав Божко, объяснив, что для этого Белый дом пытается сформировать план о перезагрузке отношений с Россией, наладить диалог с ней и воздержаться от критики в ее адрес.

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Что может сделать Трамп, если разгневается на Путина?

Каждый раз, когда Россия будет наносить новые удары по Украине, в официальных текстах политиков США можно будет наблюдать нарратив о том, что "именно поэтому эта война должна быть закончена и стороны должны сесть за стол переговоров, поэтому президент Трамп этим занимается".

США, по словам политолога-международника, исправляют свою риторику, потому что им нужно изменение позиции России по положению в мире. Они хотят снять вопрос российско-украинской войны, принудив обе стороны придерживаться своего плана, который они разработали в Белом доме, а потом откорректировали.

Россия не собирается соглашаться на этот план, у нее остаются свои стратегические интересы, в том числе по сохранению союзничества с Китаем, а дальнейшая конфронтация с Западом мыслится как неизбежная,

– уверен Божко.

Изменение своей позиции Кремль не способен достичь, но если он откровенно будет говорить, что не пойдет на предложенный американцами план, тогда получит отношение США к себе как к врагу. Трамп, по словам политолога, в гневе может устроить ситуацию значительно хуже, чем Байден.

"Говорится об ударах по российской нефтяной промышленности, но не в смысле атак украинскими БпЛА, а в смысле обложения ее санкциями. Это окажет негативное влияние так же на Китай, который покупает нефть наиболее массово. Подобное было реализовано ранее в отношении Венесуэлы", – напомнил Божко.

Пока что Россия пользуется этой неопределенностью. Она не может просто так пойти на перемирие, потому что война и применение оружия – это, как отметил политолог-международник, единственный козырь, который у нее остается. Россия угрожает Западу постоянной эскалацией, а если это остановить на мирных переговорах, то этот козырь выпадет из ее рук.

"Россия не собирается менять свою геополитическую позицию", – заметил Божко.

Белый дом хочет выделить обсуждение ряда вопросов

США очень бы хотели реализовать сценарий, по которому можно было бы разделить отношения с Россией, отдельно рассматривать вопрос ее участия в мировой экономике, отдельно вопрос российско-украинской войны и отдельно взаимоотношений России с Китаем.

Однако страна-агрессор понимает, что она внутри остается довольно слабым государством с ограниченными ресурсами, которые еще должны работать на глобальный конфликт с Западом. Поэтому она не может так просто разделить эти сферы.

Она наоборот будет их объединять и использовать как оружие,

– считает Божко.

Политолог-международник подытожил, что Москва сознательно идет к тому, чтобы все эти сферы (торговля; ядерная, экологическая, продовольственная безопасность) были централизованы в один дискурс. Кремль будет подчеркивать, чтобы были полностью удовлетворены все российские требования, которые, по словам Божко, предусматривают не только права на Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области, но и вопросы безопасности Европы, военного присутствия НАТО.