Турция без российских туристов: Россия продлит запрет на полеты

Кремль решил сохранить действующие ограничения авиасообщения с Турцией после 1 июня. Такое решение связывают с ситуацией с COVID-19.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники, близкие к оперативному штабу России по борьбе с коронавирусом.

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Проинформированный источник заявил, что решение о продлении ограничения авиасообщения с Турцией российские власти примут в скором времени.

Заметим, что действующее ограничение вступило в силу еще с 15 апреля. Именно тогда Россия остановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Это объяснили ситуацией с коронавирусом. Количество рейсов сокращено до 2 в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Преимущества и недостатки такого решения

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения полетов, введенные Россией до июня, могут стоить стране 500 тысяч туристов.

Посол Турции в Украине считает, что запрет России ехать на отдых в Турцию своим туристам создал возможности для украинских отдыхающих.