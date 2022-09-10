Не поражение, а "тактическая уловка": россия продолжает абсурдно оправдывать свои неудачи

Украинские защитники и защитницы успешно проводят наступление и освобождают населенные пункты от оккупантов. Тем временем россия продолжает абсурдно оправдывать свои неудачи.

В Харьковской области герои ВСУ освободили более 30 населенных пунктов. В Пентагоне заявили, что контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях дает обнадеживающие признаки. Россия же продолжает активно врать.

Важно Украина освободила 30% Харьковщины – пленных некуда девать, – Арестович

Наступление ВСУ в Харьковской области, деоккупацию десятков населенных пунктов и разгром росармии пропагандисты объясняют просто: так и было задумано. Мол, это такая "тактическая хитрость". На самом деле россияне уже не впервые врут о своих поражениях в Украине,

– указано в сообщении.

Что страна-оккупантка "выдавала" раньше

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности вспомнили ложь, которую уже слышали от россии. В частности, о том, что крейсер "москва" якобы не был уничтожен, а "поврежден из-за детонации боекомплекта в результате пожара, а затем затонул в условиях шторма".

Бегство захватчиков с острова Змеиного россия назвала "жестом доброй воли". А когда Киевскую область освободили от захватчиков, страна-оккупантка заявила о "плановой перегруппировке сил с целью завершения операции по освобождению Донбасса".

Оккупантам нужно начинать активно учить слово "эвакуация"

Михаил Подоляк заявил, что оккупантам нужно:

активно учить слово "эвакуация";

повторять правила безопасной сдачи в плен.

"И вспомнить, как нагло вела себя россия, когда мы настаивали на эвакуации наших граждан из городов Востока", – подчеркнул Подоляк.

Заметьте – ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области: смотрите видео