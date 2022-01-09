Россия продолжает массово перебрасывать своих военных в Казахстан: показали видео

Россия продолжает перебрасывать своих военных в охваченный протестами Казахстан. Ранее местные власти попросили об этом у стран-членов ОДКБ.

Российские миротворцы прибывают на аэродромы Алматы и Жетиген. Военных перебрасывают в Казахстан фактически круглосуточно.

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Военные летят из Московской и Ивановской областей

В российском минобороны уточнили, что для этого создали воздушную группировку из более чем 70 самолетов Ил-76 и 5 самолетов Ан-124. Также в ведомстве объяснили, чем занимаются подразделения воздушно-десантных войск, которые прибыли в Алматы. Там утверждают, что они уже начали охрану "жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры".

Россия перебрасывает военных в Казахстан: смотрите видео



Почему иностранные войска прибывают в Казахстан

В российском ведомстве утверждают, что их военные в Казахстане будут охранять важные объекты и "будут содействовать местным правоохранителям".

Они начали прибывать туда после обращения президента страны Касима-Жомарта Токаева. Тот цинично заявил, что протесты готовили "бандформирования за рубежом".

Поэтому из-за якобы внешней угрозы он призвал ОДКБ оказать Казахстану военную поддержку. Страны-члены откликнулись на его просьбу.