Россия продолжает массово воровать металл из Мариуполя: Скабеева лжет, что его наоборот "привезли"

Главная новость этой недели в российском телевизоре – вывоз металла из оккупированного Мариуполя в Ростов-на-Дону. Однако пропагандисты на этой теме слишком врали.

Дело в том, что российские СМИ фактически по-разному комментировали одни и те же видео. Роман Цымбалюк во время стрима на ютубе 24 канала обратил внимание на ложь пропагандистки Ольги Скабеевой.

Оккупанты начали вывозить краденый металл из Мариуполя российскими судами

Что пропагандисты говорят о ворованном металле

Как оказалось, кафиры разблокировали и разминировали порт в Мариуполе. Первый сухогруз забрал металл и вывез в Ростов-на-Дону.

То есть, что произошло – они его украли. Разбомбили город для того, чтобы украсть металл,

– отметил Роман Цымбалюк.

Однако, что будут вывозить оттуда дальше – большой вопрос, ведь производство остановилось и вряд ли будет возобновлено.

"Особенно смешно, что некоторые нацисты начали подозревать, какой это выглядит со стороны. То разблокировали порт после оккупации города и начали вывозить в Россию украинские товары, то Ольга Скабеева написала, что этот металл "привезли в Мариуполь", - сказал журналист.

Роман Цымбалюк отметил, что российские пропагандисты об одном и том же видеоряде говорят по-разному:

на "Первом канале" – металл вывезли из Мариуполя;

на "Россия-1" говорят, что этот металл "привезли" в город.

Оккупанты похитили металл из Мариуполя

Украинские СМИ выяснили, что российские кафиры начали судами вывозить металл из порта захваченного Мариуполя. В то же время пропагандисты цинично заявляли, что груз вывозят "по договоренностям". Их якобы "заключили" еще до начала полномасштабного вторжения, которое в России продолжают цинично называть "спецоперацией".

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Схемы получили спутниковый снимок Planet Labs. В частности, удалось зафиксировать, что судно RM-3 28 мая остановилось у одного из причалов порта Мариуполя. Там обычно загружают металл.

Очевидно, что в отношении "договоренностей" оккупанты солгали. Подходящий металл принадлежит компании "Метинвест". Там опровергли информацию пропагандистов и подчеркнули, что и говорить не может ни о каких распоряжениях по вывозу продукции в страну-террористку.

Также Россия, по информации "Метинвеста", может начать продавать украденную из Украины продукцию в страны Африки и Азии, не поддерживающие введение санкций против нее из-за войны.

Роман Цымбалюк о преступлениях кафиров: смотрите видео