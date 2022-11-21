Бурят мало не бывает: в российских глубинках массово усилили мобилизацию

Несмотря на ощущение относительного затишья на фронте после "отрицательного наступления" захватчиков на правобережье Херсонщины, оккупационное войско несет огромные потери во всех направлениях. В основном погибают так называемые частично мобилизованные.

Большое количество "двухсотых" приводит к необходимости постоянной замены ликвидированных кафиров на свежее "пушечное мясо". А это очень подрывает планы военно-политического руководства России на формирование большого количества новых и хотя бы как-то обученных батальонов.

Чувствуют приближение "отрицательного наступления": россияне начали тотально грабить север Луганщины

Именно поэтому, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, работники российских военкоматов вынуждены продолжать объявленную Путиным мобилизацию.

Набор на войну не останавливался ни на день

Хотя бункерный диктатор и заявил во всю свою страну о том, что мобилизация приостановлена, на самом деле она продолжается. Дело в том, что в захватнические войска набирают не в меньшем количестве "мяса" и не во всех регионах.

Под предлогом поисков уклоняющихся от службы полицейские и представители военкоматов продолжают "кошмарить" население российской глубинки.

Продолжают страдать от "могилизации" там, где "Ваньки" минимально подвержены бунтам, в областях, на которые власти вообще наплевать. Бурятия, Тива, Якутия и другие не слишком развитые регионы до сих пор продолжают лидировать в сомнительном рейтинге по количеству отправленных на убой.

При этом объясняют не очень толковым россиянам продолжение мобилизационных мероприятий по-разному. Кому-то говорят, что в военкомат нужно явиться для получения мобилизационного предписания.

С точки зрения российских законов это означает, что в случае объявления мобилизации человек должен срочно появиться в военкомате. А поскольку Путин не подписал приказ об остановке мер, появление предписания в военном билете автоматически равно непосредственно зачислению на службу.

Таким "счастливчикам" говорят, что действуют по закону, а бюрократическую ошибку исправят уже на точке сбора. Мол, надо съездить в Валуйки, а оттуда всех вернут домой. И, разумеется, из Белгородской области "чмобики" едут не обратно в свои разваленные бараки, а напрямую в окопы.

Другим мужчинам, которых отлавливают в торговых центрах, квартирах и подъездах, предлагают прибыть в военкоматы для подготовки ко второй волне мобилизации. И тут уже кого-то действительно отпускают домой после актуализации всей информации, а кого-то – забрасывают в зону боевых действий.

Путин переведет ответственность на местные власти

Продолжение мер по мобилизации населения в России проходит при полной тишине в информационном пространстве страны-агрессорки. Никаких массовых протестов или выражения неудовлетворения потому, что рассказанное по телевизору никоим образом не совпадает с реалиями, "за ребриком" нет. Это развязывает руки кровавому режиму и дает возможность в дальнейшем набирать "пушечное мясо" в глубинках.

При этом для Путина подобный подход беспроигрышный, ведь если население вдруг взбунтуется, он всегда может сделать удивленное лицо и распорядиться наказать виновных. Мол, это чиновники на местах перегнули палку и не так трактовали закон, а сам царь хороший.

Именно так он поступил, когда ему пришлось признать, что на войну в Украину погнали срочников, хотя, разумеется, кремлевский фюрер был осведомлен о том, что 19-летние необученные юноши отправились на убой.