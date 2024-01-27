Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что Украина нуждается в усилении международной военной помощи для противодействия агрессору.

Смотрите также 50 боестолкновений в сутки: Россия значительно усилила штурм и наступление на Таврическом направлении

Украину ждет война ресурсов

Путин уже не раз публично озвучивал, что в войну против Украины вовлечено 600 тысяч российских солдат. Хотя по оценке украинских разведчиков, оккупационная группировка противника составляет 462 тысячи военных и 35 тысяч бойцов росгвардии.

"Но в любом случае, нынешняя война в первую очередь является войной ресурсов. Поэтому ход событий на поле боя будет определяться не только ресурсными возможностями российских оккупационных сил, но и ресурсными возможностями Сил обороны", – отметил Селезнев.

К сожалению, спрогнозировать диспозицию сил в этом противостоянии крайне непросто из-за сложных внутриполитических процессов в США, где Конгресс уже более 3 месяцев не может принять выделение средств для военной помощи Украине. И в этой ситуации крайне важно, чтобы 1 февраля страны ЕС согласовали для Украины предоставление военно-технической помощи.

"Вызов очень серьезный. Война продолжается, интенсивность боевых действий, несмотря на зимние условия, не утихает, а значит нам (Силам обороны – 24 Канал) нужны ресурсы. Это артиллерия, бронетехника, боеприпасы, а также высокоточные дальнобойные ракеты для разрушения вражеских инфраструктурных объектов", – подчеркнул военный эксперт.

Важно также бить по производственным мощностям России, потому что российский ВПК способен в достаточных количествах производить оружие и боеприпасы. Именно поэтому Силам обороны важно разрушить ресурсную базу агрессора.

Какое оружие готовятся предоставить Украине западные партнеры