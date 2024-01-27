Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він зазначив, що Україна потребує посилення міжнародної військової допомоги для протидії агресору.

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На Україну чекає війна ресурсів

Путін вже неодноразово публічно озвучував, що у війну проти України залучено 600 тисяч російських солдатів. Хоча, за оцінкою українських розвідників, окупаційне угруповання противника становить 462 тисячі військових і 35 тисяч бійців росгвардії.

"Але в будь-якому разі, нинішня війна в першу чергу є війною ресурсів. Отже, перебіг подій на полі бою визначатиметься не лише ресурсними можливостями російських окупаційних сил, а й ресурсними можливостями Сил оборони", – зазначив Селезньов.

На жаль, спрогнозувати диспозицію сил у цьому протистоянні вкрай непросто через складні внутрішньополітичні процеси в США, де Конгрес вже понад 3 місяці не може ухвалити виділення коштів для військової допомоги Україні. І в цій ситуації є вкрай важливим, щоб 1 лютого країни ЄС погодили для України надання військово-технічної допомоги.

"Виклик дуже серйозний. Війна триває, інтенсивність бойових дій, попри зимові умови, не вщухає, а отже нам (Силам оборони – 24 Канал) потрібні ресурси. Це артилерія, бронетехніка, боєприпаси, а також високоточні далекобійні ракети для руйнування ворожих інфраструктурних об'єктів", – наголосив військовий експерт.

Важливо також бити по виробничих потужностях Росії, тому що російський ВПК здатен в достатніх кількостях виготовляти зброю та боєприпаси. Саме тому Силам оборони важливо зруйнувати ресурсну базу агресора.

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