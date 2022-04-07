Россия продолжает подготовку к масштабному наступлению на Донбассе, – Генштаб
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российский оккупант продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины.
Согласно информации, оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки.
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Кроме того, отметили, что они еще и осуществляют мероприятия по наращиванию авиационной составляющей и системам управления, продолжают вести разведку.
Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.
– сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"На Южнобугском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах", – добавили в Генштабе.
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