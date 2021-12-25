Россия продолжает подкупать европейских политиков

Россия в разгар конфронтации с Западом продолжает подкупать лояльность европейских политиков. Кремль предлагет им высокие должности в своих энергетических компаниях.

Это, по мнению Кремля, должно побуждать нынешних политиков не выступать против России, в надежде получить на пенсии хорошее денежное вознаграждение.

К теме Экс-премьер Франции Фийон может возглавить совет директоров российской нефтяной компании

Наверное самым ярким примером такого подкупа стал Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, который после отставки, за лояльность Кремлю, получил руководящую должность в "Роснефти".

Список продажных политиков пополнил Фийон

Но, на этой неделе список продажных политиков пополнил бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, работавший во времена президентства Николя Саркози.

Накануне Франсуа Фийон официально вошел в совет директоров российского нефтехимического гиганта "Сибур", о чем помпезно заявили на сайте компании.

Интересно, что еще в 2017 году Франсуа Фийон баллотировался на пост президента Франции, но после победы Эммануэля Макрона ушел в свободное плаванье, а точнее на поиски новых связей с Россией.

И вот уже 17 декабря Фийон официально становится независимым директором российского "Сибура". Здесь важно отметить, что компания "Сибур", напрямую связана лично с Владимиром Путиным – возглавляют ее российские олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.



Путин прячет преступника Фийона / Фото Getty Images

Минфин США еще в 2014 году ввел персональные санкции против Тимченко, как раз за то, что его деятельность напрямую связана с Путиным, а значит он также является причастным к войне в Украине.

Но и это еще не все самое интересное. Одним из акционеров компании является бывший зять Путина Кирилл Шамалов, который в 2013 году, по странному стечению обстоятельств, купил 4% акций компании всего за 100 долларов, хотя на бирже их оценивали в 380 миллионов долларов.

Хороший подарок зятю, правда? И вот теперь в такой компашке находится и бывший премьер Франции Фийон.

Но, это еще не вся благодарность Путина Франсуа Фийону. В конце июня 2021 года он уже был назначен Кремлем в совет директоров российской государственной нефтяной компании "Зарубежнефть", которая связана с премьером России Михаилом Мишустиным.

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Как Фийон заслужил преференции от Путина

Так за что же Фийон заслужил такие преференции от Путина? Всё просто – с самого начала президентства Путина, именно Фийон активно лоббировал сотрудничество с Россией в Европе.

Уже после ухода с поста премьера, Фийон продолжил всячески навязывать Евросоюзу политическое и экономическое сотрудничество с Россией. Более того, именно Фийон в 2013 году призывал признать Россию как главного союзника ЕС.

Но, самое интересное я оставил на десерт – Путин не просто дарит Фийону должности в энергетических компаниях России, он еще и прячет преступника.

Дело в том, что в прошлом году, французский суд приговорил Фийона к 5 годам лишения свободы за растрату бюджетных денег. Фийон фиктивно устроил на госслужбу всех своих родственников и они годами получали зарплату из бюджета.

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И вот вместо тюрьмы, Фийон в госкомпаниях Путина. Логика таких подачек от Путина проста – это некий посыл всем европейским политикам: Делайте что хотите, но если вы лоббируете мои интересы – я отблагодарю вас на пенсии".