Россия продолжает попытки штурмов на Харьковщине и давит в Донецкой области: новая сводка Генштаба
- Генштаб сообщает о 137 боевых столкновений на передовой, в частности на Покровском направлении произошло 46 атак.
- На Новопавловском, Лиманском, Южно-Слобожанском, Торецком и других направлениях отражены многочисленные штурмы.
Поздно вечером 8 июля Генштаб опубликовал новую сводку с фронта. Сейчас на передовой произошло 137 боевых столкновений, треть из которых была на Покровском направлении.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Что происходило на фронте в течение суток
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за 7 июля произошло 8 атак.
- На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз пытался прорвать позиции ВСУ в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.
Что происходит на новом плацдарме: смотрите на карте
- На Купянском направлении враг совершил 2 попытки наступления в районе Голубовки и Загрызово.
- На Лиманском направлении отбили 27 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки. Еще шесть боестолкновений по состоянию на вечер продолжались.
Враг продолжает давление на Лиманском направлении: смотрите на карте
- На Северском направлении враг 3 раза атаковал в районах Григорьевки и Выемки.
- На Краматорском направлении враг в течение суток 5 раз атаковал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечиного и Белой Горы.
- На Торецком направлении произошло три боестолкновения. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Дилиевки.
- На Покровском направлении с начала суток противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.
На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 78 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили автомобиль, десять мотоциклов, два квадроцикла, две артиллерийские системы, 19 БпЛА, станцию визуального наблюдения "Муром-М", два терминала спутниковой связи и три антенны управления БпЛА. Кроме того, поражены два автомобиля, мотоцикл и четыре артиллерийские системы,
– сообщили в Генштабе.
- На Новопавловском направлении Силы обороны 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье. Пять боестолкновений еще продолжались.
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- На Гуляйпольском направлении военные успешно отбили 2 вражеских штурма вблизи Малиновки.
- На Ореховском направлении было 4 атаки россиян в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.