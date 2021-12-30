Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной: новые данные со спутниковых снимков

По данным агенства Conflict Intelligence Team Россия продолжает наращивать войска возле украинских границ. Сейчас количество военных страны-агрессора может быть больше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле этого года.

Россия стянула к украинским границам зенитные ракетные комплексы. Кроме того, Кремль пытается блокировать распространение информации о передвижении своих войск.

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Спутниковые данные

Однако спутниковые данные демонстрируют увеличение войск России недалеко от украинской границы. В частности в Брянской, Курской и Костромской областях.

Сравнение количества военной техники возле украинских границ / Фото Maxar

Также среди боевой техники появляются зенитно-ракетные комплексы "Бук", самоходные артиллерийские установки и танки.

Россия к полномасштабному вторжению не готова

По данным группы независимых расследователей военных конфликтов, переговоры президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным и предстоящий саммит Россия – НАТО никак не повлиял на агрессивные планы Москвы. Она продолжает перебрасывать свои войска ближе к северо-восточной границе Украины.

В то же время расследователи отмечают, что Россия не готова к нападению на Украину. Это объясняют отсутствием большого количества десантных частей, которые бы в случае полномасштабной агрессии могли бы сыграть одну из ключевых ролей.

Также в центре расследований Conflict Intelligence Team высказали гипотезу о том, что военными, которых перебросили под границу с Украиной могут быть солдаты-срочники.

В оценочное количество российских военных, наверное, входят призывники, которые несут срочную службу вблизи украинских границ, но вряд ли могут быть задействованы в операции на территории Украины,

– говорится в заявлении расследователей.

Кроме того, количество российских войск, которое сейчас сосредоточено у границы с Украиной, меньше количества военных Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии. На территории России пока не видят признаков массовой мобилизации.

Угроза полномасштабного российского вторжения: главное

О возможности полномасштабного вторжения России в Украину в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. Нападение Кремля якобы может произойти уже в начале 2022 года. Эту информацию подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Из-за угрозы вторжения международные партнеры Украины, в частности ЕС и НАТО пригрозили России серьезными последствиями в случае вторжения. Однако в Альянсе уже отметили, что принцип коллективной обороны на Украину не распространяется, поскольку мы не являемся частью НАТО.

Угроза вторжения в Украину была одной из тем разговора президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Американский лидер пригрозил последствиями главе Кремля.

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, у границ Украины не прослеживают существенного роста количества российских военных, поэтому он считает маловероятным вторжение.

На фоне угрозы вторжения, Россия фактически поставила ультиматум США и НАТО и обнародовала перечень "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса. Переговоры по ультиматуму Кремля должны состояться в январе 2022 года.

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