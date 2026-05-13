О ситуации в Прикарпатье сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призывает граждан не рисковать своей безопасностью.
Что известно о взрывах в Ивано-Франковской области?
В среду, 13 мая, Россия наносит удары дронами почти по всей территории Украины.
Мэр Ивано-Франковска сообщил о взрывах в области и заявил о целенаправленном ударе по западу страны, который он назвал беспрецедентным.
Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые шахеды, может быть и ракетный удар несколько позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения. Прошу бизнес и предприятия не пренебрегать безопасностью и отпустить работников. Спасибо ПВО, уже много сбили,
– написал Марцинков.
