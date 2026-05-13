Про ситуацію на Прикарпатті повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликає громадян не ризикувати власною безпекою.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківській області?

У середу, 13 травня, Росія завдає ударів дронами майже по всій території України.

Мер Івано-Франківська повідомив про вибухи в області і заявив про цілеспрямований ворожий удар по заходу країни, який він назвав безпрецедентним.

Прошу реагувати, бо постійно залітають нові "Шахеди", може бути і ракетний удар дещо згодом. Це, мабуть, наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення. Прошу бізнес і підприємства не нехтувати безпекою і відпустити працівників. Дякую ППО, уже багато збили,

– написав Марцінків.

У Бурштині місцеві мешканці повідомили, що чули вибухи.

До закінчення повітряної тривоги залишайтесь в укриттях.