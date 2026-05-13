Россия продолжает терроризировать мирное население: взрывы раздаются в Ивано-Франковской области

В среду, 13 мая россия обстреливает Украину дронами "Шахед". Тревога раздается почти во всех областях

О ситуации в Прикарпатье сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призывает граждан не рисковать своей безопасностью.

Что известно о взрывах в Ивано-Франковской области?

Мэр Ивано-Франковска сообщил о взрывах в области и заявил о целенаправленном ударе по западу страны, который он назвал беспрецедентным.

Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые шахеды, может быть и ракетный удар несколько позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения. Прошу бизнес и предприятия не пренебрегать безопасностью и отпустить работников. Спасибо ПВО, уже много сбили,

– написал Марцинков.

До окончания воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях.