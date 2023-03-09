Россияне продолжат наступление: Свитан назвал возможные направления атак

Российские оккупанты не оставляют попыток достичь хоть каких-то результатов в Украине. Захватчики продолжат свои атаки на Востоке Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. В то же время в британской разведке отмечают, что россияне не смогут атаковать по всей линии фронта на Востоке Украины.

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Британские чиновники предполагают, что перед российскими войсками предстанет выбор:

или держать линию обороны на Бахмутском плацдарме;

или же перебрасывать силы и пытаться атаковать в районе Угледара.

Точечные атаки оккупантов

Свитан отметил, что с предположениями британской разведки можно поспорить.

Дело в том, что оккупанты не растягивают линию фронта. Россияне атакуют точечно. То есть, они не идут в наступление на фронте шириной в 200 километров,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что у россиян не было атак на участках более 10 километров по ширине фронта.

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Почему россияне не могут развернуть масштабное наступление

По его словам, для широкомасштабных атак россиянам не хватает не столько войск, сколько управления. Для того чтобы атаковать на ширине фронта в 200 километров, должны быть корпуса армии, уже прошедшие боевое слаживание.

Это целый процесс, который Россия просто не прошла. Они согнали на Донбасс мобилизованных, которые максимум прошли обучение по работе со стрелковым оружием, не более,

– рассказал Свитан.

Как отметил полковник запаса ВСУ, российские подразделения, возможно, прошли боевое слаживание до уровня батальона. Однако у них не было мощной военной подготовки по многим задачам. Например, по работе с техникой, прикрывающей войска во время наступления.

"Совершить масштабное наступление россияне просто не могут. Они не готовы, просто этому не обучены", – сказал Свитан.

Где оккупанты продолжат наступательные действия

Военный эксперт убежден, что россияне смогут совершать точечные наступления ценой живой силы на ширине фронта от 3 до 10 километров. По его словам, примерно это же происходит и сейчас.

Враг будет продолжать наступательные действия на участках до 10 километров по всему Донецко-Луганскому фронту. Могут подключить и Запорожский фронт, но также не на большой ширине,

– рассказал Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, есть ряд мест, возле которых россияне будут продолжать точечные атаки. В частности, речь идет о таких населенных пунктах, как:

Угледар;

Марьинка;

Авдеевка;

Бахмут;

Белогоровка в Луганской области;

Кременная;

Купянск.

Как объяснил Свитан, в этих местах российские захватчики смогут проявлять определенную активность еще около месяца.

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