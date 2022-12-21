Россия будет продолжать развитие ядерной триады, – Путин

Государство-агрессор продолжит развитие ядерной триады. Оккупанты утверждают, что якобы в ближайшее время на боевое дежурство станут межконтинентальные ракеты "Сармат".

Об этом на заседании коллегии Минобороны цинично заявил российский диктатор Владимир Путин, пишут росСМИ. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Очередные попытки Путина запугать мир ядерным оружием

Бункерный диктатор уверяет, что Россия продолжит развитие ядерной триады. Путин убеждает, что сейчас российские полки перевооружают на "современный ракетный комплекс с "гиперзвуковой частью" "Авангард".

Кроме того, диктатор пытается запугать мир якобы межконтинетальными ракетами "Сармат". Истерически уверяет, что в ближайшее время они станут на боевое дежурство.

Также глава государства-агрессора обещает, что уже в начале января 2023 года на службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков". Без "аналогов нет" не обошлось – вроде бы военный корабль будет иметь на вооружении "новейшие и гиперзвуковые" системы морского базирования "Циркун".

Шойгу заявил о новом стратегическом бомбардировщике

Ядерная триада – это стратегические наступательные вооруженные силы, в которые входят три компонента. В частности, стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Между тем, министр обороны Шойгу заявил, что ядерная триада якобы уже пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Прихвостень Путина доложил, что ядерные силы России во время учений вроде бы успешно отработали задачу "нанесения массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения".

Шойгу также заявил, что уровень современности ядерных сил России достигает 91,3%, а это обеспечивает "высокую боевую готовность".

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