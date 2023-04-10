Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин – американский политик. По его словам, чтобы удержать власть, глава России будет готов лишить свой народ любой информации, противоречащей его политике.

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Беларусь на поле игры

Юрий Рашкин подчеркнул, что Беларусь – это важнейшая цель, которую нужно срочно освободить от самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Причина – возможность применения ядерного оружия.

Мне кажется, Лукашенко живет день ото дня и ему нужно ставить крестик за каждый день, который он прожил и его не убили, не съели, не провели революцию и он выжил снова,

– заметил политик из США.

Именно поэтому Лукашенко выглядит несколько безумно, а весь мир наблюдает за игрой диктаторов.

"В этом большой смысл войны в Украине сейчас, чтобы показать, что диктатура и такие государства – это проигрышный вариант", – убежден он.

К тому же Путин своими преступлениями демонстрирует жестокость, которой непременно следует противостоять.

Юрий Рашкин рассказал, что может уничтожить Россию: смотрите видео

Перспектива стать КНДР

Юрий Рашкин объяснил, что Россия – пример негативного развития страны.

Если закроют границы, можно будет увидеть сильный накал. Возможно, еще могут перекрыть YouTube, Интернет. И вообще это все захлопнется и будет большой Северной Кореей,

– сообщил он.

По его словам, правда, территория Северной Кореи намного меньше, поэтому контролировать ее проще. Впрочем, удержать огромное государство, трудно удержать даже авторитарному лидеру.

"Россия в этом смысле невероятная страна – уже почти проглотила Беларусь. Интересно, насколько белорусам важно, что их страна является отдельной от России страной?" – заметил политолог.

Однако такие вопросы могут решить только выходцы из Беларуси, точнее их уровень патриотизма. США в этой ситуации бессильны, потому что избавиться от нескольких людей будет недостаточно, чтобы разрушить систему.

Путин боится информации

Рашкин рассказал, что пока информация каким-то образом может попасть в Россию и выйти из нее.

Впрочем, неотвратимый процесс уже запущен. Один из его этапов – арест журналиста Эвана Гершковича.

"Становится опасно, потому что чем больше мы знаем о России, тем меньше мы ее боимся, чем меньше мы знаем о нашем враге, тем больше мы этого врага будем бояться и не доверять, потому что не знаем, что происходит", – подчеркнул он.

Американский политолог убежден, что пока российские границы открыты – это действует на руку Кремлю. Впрочем, если Путин почувствует, что утечка информации мешает ему, то легко уничтожит все провода.

Арест Эвана Гершковича: что известно