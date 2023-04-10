Про це 24 Каналу розповів Юрій Рашкін – американський політик. За його словами, аби втримати владу очільник Росії буде готовий позбавити свій народ будь-якої інформації, що суперечить його політиці.

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Білорусь на полі гри

Юрій Рашкін наголосив, що Білорусь – це найважливіша ціль, яку потрібно терміново звільнити від самопроголошеного президента країни Алєксандра Лукашенка. Причина – можливість застосування ядерної зброї.

Мені здається, Лукашенко живе день від дня і йому потрібно ставити хрестик за кожен день, який він прожив і його не вбили, не з'їли, не провели революцію й він вижив знову,

– зауважив політик із США.

Саме через це Лукашенко має дещо божевільний вигляд, а увесь світ спостерігає за грою диктаторів.

"У цьому є великий сенс війни в Україні зараз, щоб показати, що диктатура і такі держави – це програшний варіант", – переконаний він.

До того ж Путін своїми злочинами демонструє жорстокість, якій неодмінно треба протистояти.

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Перспектива стати КНДР

Юрій Рашкін пояснив, що Росія – це приклад негативного розвитку країни.

Якщо закриють кордони, то можна буде побачити сильне розжарення. Можливо, ще можуть перекрити YouTube, інтернет. І взагалі це все захлопнеться й буде повною великою Північною Кореєю,

– повідомив він.

За його словами, щоправда, територія Північної Кореї набагато менша, тому контролювати її простіше. Втім, утримати величезну державу важко втримати навіть авторитарному лідеру.

"Росія в цьому сенсі неймовірна країна – вже майже проковтнула Білорусь. Цікаво, на скільки білорусам важливо, що їхня країна є окремою від Росії країною?" – зауважив політолог.

Втім, такі питання можуть розв'язати лише самі вихідці з Білорусі, точніше їхній рівень патріотизму. США у цій ситуації безсильні, бо позбавитися від кількох людей буде недостатньо, щоб зруйнувати систему.

Путін боїться інформації

Рашкін розказав, що поки що інформація якимось чином може потрапити в Росію і вийти з неї.

Втім, невідворотний процес вже запущений. Один з його етапів – арешт журналіста Евана Гершковича.

"Стає небезпечно, тому що чим більше ми знаємо про Росію, тим менше ми її боїмося, чим менше ми знаємо про нашого ворога, тим більше ми цього ворога будемо боятися і не довіряти, тому що не знаємо, що відбувається", – наголосив він.

Американський політолог переконаний, що поки російські кордони відкриті – це діє на руку Кремлю. Втім, якщо Путін відчує, що витік інформації заважає йому, то з легкістю знищить всі дроти.

Арешт Евана Гершковича: останнє